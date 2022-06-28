Kayseri'de Kooperatif Mağdurları Evlerinden Tahliye Edilmeye Devam Ediyor

Kayseri'de 2011 yılında aldıkları evler için yeni borç çıkarılan Eser Yapı Kooperatifi mağdurları evlerinden tahliye edilmeye devam ediyor. Dün sabah saatlerinde icra memurları ve polisler vatandaşları tahliye etmeye başladı. Evi boşaltılan vatandaşı zorla gözaltına alan memurlar basın mensuplarının çekim yapmasını engellemeye çalıştı.

Kayseri'de 2011 yılında aldıkları evler için yeni borç çıkarılan Eser Yapı Kooperatifi mağdurları evlerinden tahliye edilmeye devam ediyor. Bu ay içerisinde 100 kadar evin tahliye edilmesi bekleniyor. Kooperatif Başkanı Kazım Aydoğdu AKP Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki'ye seslenerek "Sözleriniz ne oldu, hani kimse evinden atılmayacaktı" dedi.

"MÜTEAHHİT AVUKATIMIZI TEHDİT ETTİ"

Tahliye edilen ev sahibi ise Çevik Kuvvet Ekipleri tarafından zor kullanılarak gözaltına alındı. İcra memurları ve polis ekipleri çekim yapmak isteyen basın mensuplarına zorluk çıkardı ve çekim yapmalarını engelledi. Olay yerinde açıklama yapan Kooperatif Başkanı Kazım Aydoğdu, "Saygıdeğer basın mensupları biz mağdurların yanında olduğunuz için sizlere teşekkür ederiz. Yine tahliye yapmak için geldiler. Adalet sistemimizdeki kooperatif yasasında faydalanan Müteahhit, yönetim eşkıyaları bizleri borçlandırıp haksız yere evden atmaya çalışıyor" diye konuştu.

Kooperatif Başkanı Kazım Aydoğdu şunları söyledi:

"Bizler 2013 yılında genel kurulda divan başkanlığını kazandığımızda salonun elektriğini kestiler. Genel Kurulu iptal ettiler ve 102 sahte üye kaydederek genel kurulu kazandılar. Müteahhit kürsüde avukatımızı tehdit etti. Bana hiçbir şey yapamazsınız. 'Siz 30 milyonun peşindesiniz ben trilyonların peşindeyim' diyor. Bunların niyeti belli rabbim bizlere yardım etsin. Sayın Cumhurbaşkanı, Sayın Mehmet Özhaseki, Sayın Bakanlar artık yeter sesimizi duyun. Organize Kent Yapı Kooperatifi mağdurlarına çözüm arayacaktınız çözecektiniz. Ne oldu. Her gün bir garibanın evine icra geliyor."

"GİTMEDİĞİMİZ YER KALMADI"

Mağdur Cengiz Çetiner, "2004 yılından beri kooperatife üyeyim. Şu anda kooperatif borcumuz olmadığı halde bizi borçlandırmış gösterip, icra takibi başlatıp evlerimizi boşaltıyorlar. Gitmediğimiz yer, çalmadığımız kapı kalmadı. Zamanında Melikgazi Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç şimdi Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı ona güvendik. O da bize sırtını döndü. Biz ne yapacağız? Gidecek yerimiz yok. Çıkmamak için elimden geleni yapacağım" dedi.

Görüntü Dökümü:

(Tahliye müdahalesi, kooperetif başkanı ve mağdur açıklaması, icra için gelenlerin evin kapısını çalması ve içerideki vatandaş ile diyaloğu )

ANKA / Yerel