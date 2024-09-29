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Kayseri'de Kömür ve Odun Alımı İçin İhale Duyurusu

Kayseri'de Kömür ve Odun Alımı İçin İhale Duyurusu
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Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı, ilçe kaymakamlıklarına yönelik kömür ve odun alımı için açık ihale düzenliyor. İhaleye katılmak isteyenlerin başvurularını 10 Ekim'e kadar yapması gerekiyor.

Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından ilçe kaymakamlıklarına kömür ve odun alımı için ihale yapılacak.

Kayseri Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından 72 bin kilo fındık tip kömür, 90 bin kilo portakal tip kömür, 7 bin kilo kaloriferlik odun almak için açık ihale usulü ihale yapılacak. İhaleye katılmak isteyenler başvurularını 10 Ekim saat 10.00'a kadar yapabilecek.

Odun ve kömürler, sözleşme tebliğinin ardından 10 gün içerisinde teslim edilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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