İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında 7 yıla kadar hapis istemi

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
Ethereum ve altcoinlerdeki düşüşü haftalar öncesinden nasıl öngördü?

Ethereum ve altcoinlerdeki düşüşü haftalar öncesinden nasıl öngördü?
Dışişleri Bakanı Fidan'dan Trump'ın Gazze planına sert tepki

Trump'ın Gazze planına Hakan Fidan'dan zehir zemberek yanıt!
Eski ABD Başkanı Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi! Trump'ın da diline düştü

Trump'ın da diline düştü! Joe Biden'dan sürpriz kariyer hamlesi

Kayseri'de Kanser Tarama Programlarına Dikkat Çekildi

Kayseri'de Kanser Tarama Programlarına Dikkat Çekildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, Dünya Kanser Günü kapsamında gerçekleştirdiği ziyaretle kanser tarama programlarının önemine vurgu yaptı. 2024 yılında yapılan tarama istatistiklerini paylaşan Erşan, erken teşhisin hayat kurtardığını belirtti.

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında Medine Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kurulan farkındalık standını ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Erşan, 2024 yılı içerisinde 64 bin 924 kişiye kolon kanseri taraması yapıldığını söyledi.

Ziyareti sırasında sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya gelen Erşan, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Erşan, farkındalık çalışmalarına katkı sağlayan sağlık ekibine teşekkür ederek, sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasının önemine değindi. Ayrıca, erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, ülkemizde yürütülen kanser tarama programları hakkında çeşitli bilgiler veren Erşan; "Ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser Tarama programında, 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilmektedir. Rahim ağzı kanseri taraması 30- 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile yapılmaktadır. Kalın bağırsak kanseri taraması 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi yapılmakta, 10 yılda bir de kolonoskopi önerilmektedir. İlimizde 2024 yılı verilerine baktığımızda, 51 bin 417 kişiye meme kanseri taraması yapılmış olup; 902 kişi İleri Teşhis Merkezine sevk edilmiştir. 79 kişinin erken evrede meme kanseri tespit edilip tedavileri devam etmektedir. 65 bin 921 kişiye Serviks Kanseri Taraması yapılmış olup; 521 kişi İleri Teşhis Merkezine sevk edilmiştir. 46 kişinin erken evrede Serviks Kanseri tespit edilip tedavileri devam etmektedir. Yine geçtiğimiz yıl içerisinde 64 bin 924 kişiye Kolon Kanseri Taraması yapılmış olup; 250 kişi İleri Teşhis Merkezine sevk edilmiştir. Kolon Kanseri tespit edilen 4 vatandaşımız tedavileri devam etmektedir" dedi.

Ziyaret sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'a, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özlem Ulutabanca eşlik etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
img

İmamoğlu hakkında siyasi yasak ve 7 yıla kadar hapis istemi
img

Tonlarca altın aldılar! Aralarında Türkiye de var
img

"Gazze'yi devralacağız" deyip Filistinliler için 2 ülkeyi işaret etti
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı

Ermenistan'dan tarihi Türkiye açılımı
Kar yağışı yurdu esir aldı, 8 ilde okullar tatil edildi

8 ilde okullar tatil edildi
Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken isim detayı

Ferdi Tayfur'un vasiyeti açıklandı! Dikkat çeken Tuğçe Tayfur detayı
Batshuayi'den Frankfurt'a indirim

Frankfurt'a gitmek için bakın ne yapmış
Depremde günde ortalama 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler

Depremde günde 40 cenaze yıkayan gassaldan tüyler ürperten sözler
Sergen Yalçın'ın kardeşi hayatını kaybetti

Genç yaştaki kardeşi hayatını kaybetti

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.