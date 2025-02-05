Kayseri'de Kanser Tarama Programlarına Dikkat Çekildi

Kayseri İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan, 4 Şubat Dünya Kanser Günü kapsamında Medine Sağlıklı Hayat Merkezi'nde kurulan farkındalık standını ziyaret etti. Ziyaret sırasında konuşan Erşan, 2024 yılı içerisinde 64 bin 924 kişiye kolon kanseri taraması yapıldığını söyledi.

Ziyareti sırasında sağlık çalışanları ve vatandaşlarla bir araya gelen Erşan, kanserle mücadelede erken teşhisin önemine vurgu yaptı. Erşan, farkındalık çalışmalarına katkı sağlayan sağlık ekibine teşekkür ederek, sağlıklı yaşam bilincinin artırılmasının önemine değindi. Ayrıca, erken teşhisin hayat kurtardığını belirterek, ülkemizde yürütülen kanser tarama programları hakkında çeşitli bilgiler veren Erşan; "Ülkemizde yürütülen Ulusal Kanser Tarama programında, 40-69 yaş arasındaki kadınlara yılda bir kez klinik meme muayenesi yapılmakta, 2 yılda bir mamografi çekilmektedir. Rahim ağzı kanseri taraması 30- 65 yaş arası kadınlara 5 yılda bir HPV-DNA testi ile yapılmaktadır. Kalın bağırsak kanseri taraması 50-70 yaş arasındaki kadın ve erkeklere 2 yılda bir Gaitada Gizli Kan Testi yapılmakta, 10 yılda bir de kolonoskopi önerilmektedir. İlimizde 2024 yılı verilerine baktığımızda, 51 bin 417 kişiye meme kanseri taraması yapılmış olup; 902 kişi İleri Teşhis Merkezine sevk edilmiştir. 79 kişinin erken evrede meme kanseri tespit edilip tedavileri devam etmektedir. 65 bin 921 kişiye Serviks Kanseri Taraması yapılmış olup; 521 kişi İleri Teşhis Merkezine sevk edilmiştir. 46 kişinin erken evrede Serviks Kanseri tespit edilip tedavileri devam etmektedir. Yine geçtiğimiz yıl içerisinde 64 bin 924 kişiye Kolon Kanseri Taraması yapılmış olup; 250 kişi İleri Teşhis Merkezine sevk edilmiştir. Kolon Kanseri tespit edilen 4 vatandaşımız tedavileri devam etmektedir" dedi.

Ziyaret sırasında İl Sağlık Müdürü Dr. Mehmet Erşan'a, Kocasinan İlçe Sağlık Müdürü Dr. Özlem Ulutabanca eşlik etti. - KAYSERİ