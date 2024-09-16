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Kayseri'de Kaçakçılık Operasyonunda 9 Şüpheli Gözaltına Alındı

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Kayseri'de yapılan operasyonlarda, 8-15 Eylül tarihleri arasında kaçakçılıkla ilgili 7 olayda 9 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda tarihi eser, sahte para, kaçak alkol ve sigara ele geçirildi.

Kayseri'de polis ekipleri tarafından düzenlenen kaçakçılık operasyonlarda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılığın önlenmesi amacıyla 8-15 Eylül tarihleri arasında çalışmalar yürüttü. Çalışmalarda 7 farklı olayda 9 kişi gözaltına alınarak adli makamlara sevk edildi. Yapılan aramalarda ise; 306 adet tarihi eser, 149 adet sahte para, 19 şişe kaçak alkol, bin 290 paket kaçak sigara, 11 bin 200 adet makaron ele geçirildi.

Ayrıca, aranan şahıslar kapsamında ise 24 şahıs yakalandı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kaçakçılık Politika Güvenlik 3-sayfa kayseri Ekonomi Hukuk Eylül Yerel Suç

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