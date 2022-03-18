Kayseri'de jandarma ekipleri 18 Mart'ı böyle andı

Kayseri İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, 18 Mart Çanakkale Zaferi ve Şehitleri Anma günü dolayısıyla Erciyes'te Türk bayrağı ve meşaleler ile kayarak şehitleri andı.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes'te çekilen klipte, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK), jandarma asayiş, jandarma komando, jandarma trafik ekipleri hazır bulundu. 'Çanakkale' türküsünün de yer aldığı klipte jandarma ekipleri büyük Türk bayrağı ile kayak yaparken, meşaleler de yakıldı. Havadan da görüntülenen klip, izleyenleri duygulandırdı. Ayrıca, "18 Mart Çanakkale Zaferi kutlu olsun. Tüm şehitlerimizi rahmetle ve saygıyla anıyoruz" yazılı pankart da açıldı. - KAYSERİ