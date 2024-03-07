Kayseri'de Jandarma Arama Kurtarma Ekipleri Öğretmen ve Öğrencilere Tatbikat Yaptı

Kayseri'de Jandarma Arama Kurtarma ekipleri tarafından öğretmen ve öğrencilere Deprem Anı Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatı yapıldı.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı JAK Tim Komutanlığı tarafından Kocasinan ilçesinde bulunan Hacı Ömer Ayten Tepecik İlköğretim Okulu'ndaki öğretmen ve öğrencilere faaliyet düzenlendi. Faaliyette önce Jandarma Arama Kurtarma Tim Komutanlığı'nın görevleri tanıtıldı. Daha sonra Deprem Anı Tahliye ve Yangın Söndürme Tatbikatı yapıldı.

Tatbikatın ardından bahçede arama kurtarma köpeği ile gösteri yapılarak faaliyet sona erdi. - KAYSERİ