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Kayseri'de İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterildi

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Kayseri'de düzenlenen eylemde vatandaşlar, İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi. Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, Filistin bayraklarıyla sloganlar atarak protesto etti.

Kayseri'de vatandaşlar, düzenlenen eylemde İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Filistin bayrakları ile "Hamas'a selam, direnişe devam", "Oluk oluk kan aksa kurtulacak El Aksa" sloganları attı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde Kur'an-ı Kerim okundu. Konuşmaların ardından duaların edildiği gösteriye Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan da katıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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