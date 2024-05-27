Kayseri'de İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterildi

Kayseri'de vatandaşlar, düzenlenen eylemde İsrail'in Filistin'e saldırılarına tepki gösterdi.

Cumhuriyet Meydanı'nda toplanan vatandaşlar, ellerindeki Filistin bayrakları ile "Hamas'a selam, direnişe devam", "Oluk oluk kan aksa kurtulacak El Aksa" sloganları attı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı eylemde Kur'an-ı Kerim okundu. Konuşmaların ardından duaların edildiği gösteriye Saadet Partisi Kayseri Milletvekili Mahmut Arıkan da katıldı. - KAYSERİ