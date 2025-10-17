Haberler

Kayseri'de İmam Hatip Okulları'nın 74. Yıldönümü Kutlandı

Kayseri'de İmam Hatip Okulları'nın 74. Yıldönümü Kutlandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen etkinlikte, imam hatip okullarının 74. yıldönümü kutlandı. Törene katılan protokol üyeleri, öğrencilerin eserlerini inceleyerek programda konuşmalar yaptı.

Kayseri'de imam hatip okullarının yeniden açılışının 74. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törene, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu, davetliler ve öğrenciler katıldı. Protokol ilk olarak öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Şahsiyetimizi ve hali hazırdaki durumumuzu bu güzel yuvalardan aldık. İ'la-yi Kelimetullah ile Besmele ile karılmış harç, Tevhid nidaları ile beraber duvarlarına konulan taşlarla oluşturulan bu ilim yuvaları kurulduğu günden günümüze kadar ülkemizin hem maddi mimarisini, buradan gelişen değerler ise manevi mimarlar olmuştur" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise, "Tam 74 yıl evvel toprağa tohumlanmış, fidana bürünmüş ve ulu bir çınar haline gelmiş olan imam hatip okullarının kuruluşunu büyük bir heyecan, mutluluk ve sorumluluk bilinci ile kutluyoruz. Okullarımızın kuruluşuna rehberlik eden dönemin milli eğitim bakanı başta olmak üzere merhum Celalettin Ökten ve Türkiye'nin her bir köşesinde Celalettin Ökten'in izdüşümü olan tüm hocalarımız için bir Fatiha okumanızı istirham ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Abdullah Öcalan 'umut hakkı' talep etti: Devlet adım atmalı

Öcalan "umut hakkı" istedi
Öcalan'ın 'Umut hakkı' talebi sonrası DEM Parti harekete geçti

Öcalan'ın talebi sonrası DEM'den tansiyonu yükseltecek hamle
200 liranın üstünde imzası olan eski Merkez Bankası Başkan Yardımcısı tutuklandı

200 liranın üstünde imzası olan başkan yardımcısı tutuklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Memurun fazla mesai ücreti belli oldu

Memur maaşında bir kaleme zam geldi! İşte yeni yılda ödenecek tutar
Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar

Kadro dışı kalan İrfan Can ve Cenk hakkında yeni karar
Bursa'nın suyu tamamen bitti! Barajlar sıfırı gördü

3 milyon nüfuslu kentimizin suyu bitti! İbre sıfırda
Kalp krizi sonrası ilk gelişme! Fatih Ürek'le ilgili umut veren detay

Yoğun bakımda yaşam savaşı veren Fatih Ürek'ten yeni haber
Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı

Genç kadın, işer giderken tanımadığı kişi tarafından bıçaklandı
Her yıl binlerce kişi geliyor: Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik

Alevi vatandaşların geçmek için sıraya girdiği delik
Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem hakkındaki iddialara son nokta konuldu

Herkes o iddiayı konuşuyordu! Test sonuçları belli oldu
Cole Palmer'den Chelsea'yi yıkan haber

Yıldızı futbolcudan çok kötü haber
Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları

Emeklilikte yeni formülün yolu açıldı: İşte faydalanmanın şartları
Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra evden çıkarıldı, hamama götürüldü ve tıraş ettirildi

Türkiye'nin konuştuğu Barış 3 yıl sonra yıkanıp tıraş ettirildi
Beyazıt Öztürk geri dönüyor: Yeni sergi yolda

Beyazıt Öztürk'ten büyük sürpriz! Yeni proje için geri sayım başladı
Fenerbahçe'den transferde dev operasyon! 3 bölgeye tam 6 yıldız isim aday

Taraftarın beklediği dev operasyonu başlatıyor
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.