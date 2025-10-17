Kayseri'de İmam Hatip Okulları'nın 74. Yıldönümü Kutlandı

Kayseri'de imam hatip okullarının yeniden açılışının 74. yıldönümü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Merkez Anadolu İmam Hatip Lisesi'nde düzenlenen törene, Kocasinan Kaymakamı Erdoğan Turan Ermiş, İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Ahmet Yurtlu, davetliler ve öğrenciler katıldı. Protokol ilk olarak öğrencilerin eserlerinin yer aldığı sergiyi gezdi. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından programın açılış konuşmasını yapan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, "Şahsiyetimizi ve hali hazırdaki durumumuzu bu güzel yuvalardan aldık. İ'la-yi Kelimetullah ile Besmele ile karılmış harç, Tevhid nidaları ile beraber duvarlarına konulan taşlarla oluşturulan bu ilim yuvaları kurulduğu günden günümüze kadar ülkemizin hem maddi mimarisini, buradan gelişen değerler ise manevi mimarlar olmuştur" dedi.

İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen ise, "Tam 74 yıl evvel toprağa tohumlanmış, fidana bürünmüş ve ulu bir çınar haline gelmiş olan imam hatip okullarının kuruluşunu büyük bir heyecan, mutluluk ve sorumluluk bilinci ile kutluyoruz. Okullarımızın kuruluşuna rehberlik eden dönemin milli eğitim bakanı başta olmak üzere merhum Celalettin Ökten ve Türkiye'nin her bir köşesinde Celalettin Ökten'in izdüşümü olan tüm hocalarımız için bir Fatiha okumanızı istirham ediyorum" diye konuştu. - KAYSERİ