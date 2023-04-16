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Kayseri'de ilginç olay

Kayseri'de ilginç olay

Yerel Haberler

Kayseri'nin en işlek caddelerinde bir şahsın, at kafası maskesiyle dolaşması vatandaşları şaşırttı.

Kayseri'nin en işlek caddelerinde bir şahsın, at kafası maskesiyle dolaşması vatandaşları şaşırttı.

Kayseri'nin en işlek caddelerinden olan Sivas Caddesi'nde bir kişi, at kafası maskesiyle dolaştı. Şahsı gören vatandaşlar şaşkınlıklarını gizleyemezken, ilginç olaya tanık olan bazı vatandaşlar da cep telefonuyla görüntü almaya çalıştı.

Bir süre kalabalığın arasında dolaşan maskeli şahıs, vatandaşların şaşkın bakışları arasında ortadan kayboldu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Sivas Yerel Haberler

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