Kayseri'de Hububat ve Çekirdek Merkezi Anahtar Teslim Töreni Düzenlenecek

Hububat ve Çekirdek Merkezi Anahtar Teslim Töreni 21 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Oruçreis mahallesi Ayancık caddesindeki törende ayrıca Ar-Ge Merkezi'ne M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ismi de verilecek. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada; "Tarım ve gıda sektörüne yön verecek bu önemli yatırımların, bölgemizin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" denildi. - KAYSERİ