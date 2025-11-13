Haberler

Kayseri'de Hububat ve Çekirdek Merkezi Anahtar Teslim Töreni Düzenlenecek

Kayseri Ticaret Borsası tarafından yaptırılan Hububat ve Çekirdek Merkezi'nin anahtar teslimi, 21 Kasım Cuma günü gerçekleşecek. Törende ayrıca Ar-Ge Merkezi'ne M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ismi verilecek.

Kayseri Ticaret Borsası tarafından yaptırılan Hububat ve Çekirdek Merkezi anahtar teslimi düzenlenen törenle gerçekleştirilecek.

Hububat ve Çekirdek Merkezi Anahtar Teslim Töreni 21 Kasım Cuma günü gerçekleştirilecek. Oruçreis mahallesi Ayancık caddesindeki törende ayrıca Ar-Ge Merkezi'ne M. Rifat Hisarcıklıoğlu'nun ismi de verilecek. Kayseri Ticaret Borsası tarafından yapılan açıklamada; "Tarım ve gıda sektörüne yön verecek bu önemli yatırımların, bölgemizin ekonomik ve teknolojik kalkınmasına önemli katkılar sağlayacağına inanıyoruz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
