Kayseri'de Hamsi Bolluğu: Fiyatlar 100 TL ile 200 TL Arasında

Kayseri'de balık tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Hamsinin fiyatı boyutuna göre 100 TL ile 200 TL arasında değişiyor. Balıkçılar, bu yıl vatandaşların yüzünü güldürecek bir hamsi bereketi olduğuna dikkat çekiyor.

Kayseri'de balıkçı tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanırken, kilosu 100 TL ile 200 TL arasında satılan hamsiye vatandaşlarda ilgi gösteriyor.

Kayseri'deki balıkçıların tezgahlarında hamsi bolluğu yaşanıyor. Karadeniz'den getirilen hamsiler, vatandaşların sofralarını süslerken, balıkçılık yapan Karadeniz'in gözdesi hamsiler, tezgahlarda yerini alarak vatandaşlarla buluşuyor.

Kayseri'de balıkçılık yapan Ali Akçakaya, tüm Türkiye'de olduğu gibi Kayseri'de de hamsi bolluğu yaşandığını belirterek, "Tüm Türkiye'de olduğu gibi hamsi bolluğu yaşanmaktadır. Vatandaşlarımıza taze balığı sunmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu sene palamut balığının az olması nedeniyle, büyük olan palamutlar hamsiyi yemiyor ondan dolayı da bu sene hamsi bereketi yaşanmakta" dedi.

"Hamsi bu sene vatandaşın yüzünü güldürecek"

Akçakaya, hamsinin boyutuna göre fiyatların değişiklik gösterdiğini söyleyerek, hamsi fiyatlarının tezgahlarda 100 ila 200 TL arasında vatandaşa sunulduğunu belirtti ve, "Fiyatlar 100 TL ile 150 TL, 200 TL arasında balığın büyüklüğüne göre değişiyor. Küçük balıklar 100 TL gibi satılıyor, büyük iri hamsiler 175 TL ye kadar çıkabiliyor. Hamsi bu sene vatandaşın yüzünü güldürecek. Şu anda bolluk ve bereket hamside devam etmektedir. Haftaya balık bolluğu havanın durumuna göre değişiklik gösterir, fiyatlarda balığın büyüklüğüne küçüklüğüne göre değişiklik gösteriyor. Haftaya tam bir fiyat söyleyemiyoruz ama fırtına olduğu zaman balığın fiyatı yükseliyor. Aksilikler olmadığı zamanda balık böyle bol oluyor ve fiyatı düşüyor" şeklinde konuştu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
