Kayseri'de Hafif Kuvvette Zirai Don Bekleniyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte hafif kuvvette zirai donun etkili olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri'nin Akkışla, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçelerinde hafif kuvvette zirai don beklenmektedir" denildi. - KAYSERİ