Kayseri'de Hafif Kuvvette Zirai Don Bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Kayseri'nin bazı ilçelerinde hafif kuvvette zirai donun etkili olacağı bildirildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte hafif kuvvette zirai donun etkili olacağı belirtildi.
Yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri'nin Akkışla, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçelerinde hafif kuvvette zirai don beklenmektedir" denildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel