Haberler

Kayseri'de Hafif Kuvvette Zirai Don Bekleniyor

Kayseri'de Hafif Kuvvette Zirai Don Bekleniyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün açıklamasına göre, Kayseri'nin bazı ilçelerinde hafif kuvvette zirai donun etkili olacağı bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, kentte hafif kuvvette zirai donun etkili olacağı belirtildi.

Yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre Kayseri'nin Akkışla, Pınarbaşı, Sarız ve Tomarza ilçelerinde hafif kuvvette zirai don beklenmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
Kim Kardashian ve Kanye West gizli telefon görüşmesi seneler sonra ortaya çıktı

Eski eşiyle gizli telefon konuşması ortaya çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Görüntü selin vurduğu Rize'den: Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi

Doğanın gücü, insan hatasını yine affetmedi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.