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Kayseri'de Hacı Kılıç Camii'nde İtikaf Yapanlar Geceleri İbadetle Geçiriyor

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Kayseri'de yaklaşık 8 asırlık Hacı Kılıç Camii ve Medresesi'nde itikafa giren 80 kişi geceleri ibadetle geçirirken, gündüz de oruç tutuyor.

Ramazan'ın son 10 gününde Kadir Gecesi'ni aramak için yapılan itikaf ibadetine Kayserili vatandaşlar yoğun ilgi gösteriyor. Kocasinan ilçesinde bulunan yaklaşık 8 asırlık Hacı Kılıç Camii ve Medresesi'nde itikafa giren 80 kişi geceleri ibadetle geçirirken, gündüz de oruç tutuyor.

İtikafa giren vatandaşlardan Durmuş Sümengen, "Burada perşembe günü sabah itikaf ibadetine başladık. O günden beri devam ediyoruz. Bu ibadet çok güzel bir ibadet. İnananların, Müslümanların, kadın ve erkek herkesin yapması gerekir. Buralara gelemeyen kadınlar, evlerinin bir köşesinde yapabilirler. Ancak emekli olan ve işi olmayanlar buraya gelerek güzelce birlik beraberlik içerisinde Peygamberimizin sünnetini gerçekleştirebilirler. 80 kişiye yakın arkadaşımız var. Biz Talas'tan 8 kişi geldik. Bu şekilde devam ediyoruz" dedi.

İtikafa giren Mustafa Kahveci ise, "Ramazan'ın son 10 gününde Peygamberimizin sünneti diye girdik. İyi gidiyor. Burada arkadaşlarla beraberiz. Sadece zaruri ihtiyaçlar için dışarı çıkıyoruz. Onun dışında da ibadetle meşgul olmaya çalışıyoruz" şeklinde konuştu.

İtikaf nasıl yapılır?

İtikafa giren kimse, camide yer-içer, uyur ve ihtiyacı olan şeyleri mümkün olduğu kadar camide tedarik eder. Tuvalete gitmek, abdest almak ve gerekli olduğunda gusletmek gibi tabii ihtiyaçları için ise camiden dışarı çıkabilir. Bulunduğu camide cuma namazı kılınmıyorsa, cuma namazını kılmak üzere başka bir camiye gidebilir. Cenaze namazı için ise dışarı çıkamaz. Kendisine veya malına bir zarar geleceği korkusuna kapılması ya da zorla çıkarılması halinde başka bir camiye gitmek üzere içerisinde bulunduğu cami veya mescitten çıkabilir. Bu zorunlu hallerin dışında camiden çıkarsa itikafı bozulur. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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