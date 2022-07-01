Kayseri'de güven timlerinin sayısı artırıldı Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların güvenliği için görev yapan güven timlerinin sayısının artırıldığını belirtti. Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların güvenliği için görev yapan güven timlerinin sayısının artırıldığını belirtti. Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiçek, "Kayseri halkımızın güvenliği için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimizde görev yapan güven timlerimizin sayılarını artırdık.Pazartesi gününden itibaren sokaklarımızda güven timlerimizi daha sık göreceksiniz.Kayseri'nin huzuru için çalışan emniyet ve jandarmamıza teşekkürler" dedi. - KAYSERİ İhlas Haber Ajansı / Yerel Gökmen Çiçek Kayseri Yerel Haberler

Haberler ›› yerel ›› Kayseri'de güven timlerinin sayısı artırıldı - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.