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Kayseri'de güven timlerinin sayısı artırıldı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Kayseri'de güven timlerinin sayısı artırıldı

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların güvenliği için görev yapan güven timlerinin sayısının artırıldığını belirtti.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, vatandaşların güvenliği için görev yapan güven timlerinin sayısının artırıldığını belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çiçek, "Kayseri halkımızın güvenliği için fedakarca çalışan kolluk kuvvetlerimizde görev yapan güven timlerimizin sayılarını artırdık.Pazartesi gününden itibaren sokaklarımızda güven timlerimizi daha sık göreceksiniz.Kayseri'nin huzuru için çalışan emniyet ve jandarmamıza teşekkürler" dedi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Gökmen Çiçek Kayseri Yerel Haberler

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