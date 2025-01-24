Kayseri'de Gösteri Yürüyüşü Yasaklaması 'Sehven' Yapıldı
Kayseri Valiliği, şehirdeki gösteri ve yürüyüşlerin 3 gün yasaklandığını belirten açıklamanın sehven yapıldığını açıkladı. Yasak kararının dikkate alınmaması gerektiği vurgulandı.
Kayseri Valiliği tarafından şehirde yürüyüş ve gösterilerin 3 gün süre ile yasaklandığı açıklamasının 'sehven' yapıldığı bildirildi.
Kayseri Valiliği'nce; il sınırları içerisinde miting, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin 3 gün süre ile yasaklandığı bildirilmişti. Son yapılan açıklamada ise yasak kararının sehven gönderildiği ve dikkate alınmaması gerektiği belirtildi. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel