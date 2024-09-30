Kayseri'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; bugün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün (30.09.2024) Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak ve yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte yer yer kuvvetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KAYSERİ