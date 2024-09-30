Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı

Kayseri'de Gök Gürültülü Sağanak Yağış Uyarısı
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklediğini duyurarak vatandaşları olumsuzluklara karşı uyardı.

Kayseri Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; bugün akşam saatlerinden itibaren gök gürültülü sağanak yağış beklendiği belirtilerek olumsuzluk yaşanmaması için vatandaşlar uyarıldı.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son meteorolojik değerlendirmelere göre bugün (30.09.2024) Kayseri çevrelerinde beklenen sağanak ve gök gürültülü sağanak ve yağışların yerel dolu yağışı ile birlikte yer yer kuvvetli olacağı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

kayseri

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

Nasrallah suikastı sonrası Hizbullah'tan ilk açıklama! İsrail'e meydan okudular

 25 ülkeye mektup gönderdiler! İsrail'den Hizbullah'la ateşkes için 2 şart

İsrail, Hizbullah ile ateşkes için 2 şart sundu

 Sinan Ateş'in annesinden Bahçeli için olay sözler! 'Oğlumun katili onlar' deyip 4 isim sıraladı

Bahçeli için olay sözler! "Oğlumun katili onlar" deyip 4 isim sıraladı
Ukrayna bir kez daha Rusya ile barış görüşmelerini reddetti

Ateşkesi reddettiler, savaş kızışabilir
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
BAHAR yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Bahar 18. Bölüm fragmanı izle! Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu, altını kim aldı? 30 Eylül Gelinim Mutfakta kim kazandı? Puan durumu nedir? 1 Ekim İstanbul hava durumu | İstanbul'da hava nasıl olacak? İstanbul günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! İSKİ BARAJ DOLULUK ORANI 30 EYLÜL | Baraj doluluk oranı seviyesi nedir? 1 Ekim Ankara hava durumu | Ankara'da hava nasıl olacak? Ankara günlük ve 5 günlük hava durumu tahmini! SON DAKİKA DEPREM: 30 Eylül deprem mi oldu? Deprem nerede oldu? Az önce deprem mi oldu? Son depremler! Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman kimdir? Muhammed Bin Selman kaç yaşında, nereli? Minimalizm nedir? Minimalist yaşam tarzı nedir? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2. Hafta maçları! Rojin Kabaiş olayı nedir? Rojin Kabaiş nerede kayboldu? A101 AKTÜEL KATALOĞU 3 EKİM A101'e gelen ürünler! A101 bu hafta katalog ürünleri neler?
title
respondToVisibilityVideo(document.getElementById('contentElement'), function () { });