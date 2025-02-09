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Kayseri'de Gençler ve Polis Kartopu Savaşında Bir Araya Geldi

Kayseri'de Gençler ve Polis Kartopu Savaşında Bir Araya Geldi
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Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından gençler, polislerle kartopu savaşı yaparak renkli görüntüler oluşturdu. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü, bu keyifli anlar için gençlere teşekkür etti.

Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından gençler, polis ağabeyleri ile kartopu savaşı yaptı. Renkli görüntülerin ortaya çıktığı oyun için açıklama yapan Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü; gençler ve polislere teşekkür etti.

Şehirde birkaç gün etkili olan kar yağışını fırsata çeviren gençler, Melikgazi ilçesinde bulunan Necmettin Erbakan Parkı civarında devriye görevi yürüten polis ekiplerini kartopu oynamaya davet etti. Ekip otosuna isabet eden kartopları üzerine polis memurlarının araçtan inerek gençlere karşılık vermesiyle ortaya renkli görüntüler çıktı.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Ekiplerimize yaşattıkları keyifli anlar için çocuklara ve gençlere teşekkür eder, neşelerinin daim olmasını dileriz" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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