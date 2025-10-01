Kayseri'de Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı Düzenlenecek

Kayseri Ticaret Borsası (KTB) Yönetim Kurulu Başkanı Recep Bağlamış; Kayseri'de düzenlenecek ve 3 gün sürecek olan Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı ile ilgili yaptığı basın toplantısında, "Çalıştayımızda sektörümüzün en büyük sorunlarını masaya yatıracağız" dedi.

Yapılacak çalıştay ile sektörün sorunlarına çözüm arayacaklarını belirten Bağlamış, "Bugün; bu tarihi kentte, Kayseri Ticaret Borsası olarak sadece bir etkinliğin lansmanını yapmak için değil; Anadolu'nun gıda güvenliğini ve geleceğini inşa edecek bir vizyonu paylaşmak için bir aradayız. Kayseri, tarih boyunca İpek Yolu'nun ticaret merkezi, bir lezzet ve üretim üssü olmuştur. Bizler de bu mirasa sahip çıkarak, şehrimizin et ve et ürünleri sektöründeki liderliğini pekiştirecek dev bir adımı atıyoruz. ORAN Kalkınma Ajansı ile birlikte hayata geçirdiğimiz Kayseri 2. Geleneksel Et ve Et Ürünleri Çalıştayı, işte bu liderlik vizyonunun somut göstergesidir. 23-24-25 Ekim tarihlerinde üç gün boyunca sektörümüzün en büyük sorunlarını çekinmeden masaya yatıracağız. Konuşmayacak, çözüm üreteceğiz. Tohumdan Sofraya İzlenebilirlik; Tüketicinin güvenini sarsmayacak, Avrupa standartlarında bir gıda güvenliği zincirini nasıl kurarız? Küresel Rekabet Gücü; Türkiye'nin et ve et ürünleri ihracatındaki payını nasıl artırırız? Kayseri lezzetlerini dünyanın dört bir yanına nasıl ulaştırırız? Sürdürülebilirlik ve Yeşil Mutabakat; Hayvancılığı ve üretimi, çevreye en duyarlı, sıfır atık hedefine en yakın şekilde nasıl gerçekleştiririz? Bu çalıştay, sektörün bugününe ışık tutarken 2030 hedeflerimizi de netleştireceğimiz bir yol haritası olacaktır. Yenilikçiliğin Zirvesi; AR-GE Proje Pazarı. Biliyoruz ki rekabette öne geçmenin tek yolu bilim ve yenilikçiliktir. Bu yılki çalıştayımızın en heyecan verici bölümü, geleceğin mühendislerini ve girişimcilerini sahneye taşıyan Et ve Et Ürünlerinde AR-GE Proje Pazarı Yarışması'dır. Biz, genç beyinlerin enerjisine ve bilgisine inanıyoruz! İşte bu yüzden, toplamda 50 bin TL ödül ile etin işlenmesinden yeni besin takviyelerine, lojistikten dijital çözümlere kadar sektörün her alanında ezber bozan projeleri destekleyeceğiz" dedi.

"Bu bir çağrıdır"

Başkan Bağlamış, üniversitelerden ve sektörde ki tüm girişimcilerden, sektörlerinin çehresini değiştirecek olan tüm projeleri son tarihi 10 Ekim 2025' e kadar beklediklerini söyledi. Kayseri'de sadece sucuk ve pastırma ile ön planda olmayıp, bilimle üretilen, güvenilir gıdalarla anılan bir şehir olmakta kararlı olduklarını söyleyen Bağlamış, "Üniversitelerimizden, araştırma merkezlerimizden ve tüm girişimcilerden, sektörümüzün çehresini değiştirecek projelerle 10 Ekim 2025 son başvuru tarihine kadar başvurularını bekliyoruz. Unutmayın geleceğin büyük et firması, yarın bu projelerden biriyle doğabilir. Bu vizyoner etkinliğin gerçekleşmesinde bize her zaman destek olan ORAN Kalkınma Ajansı Genel Sekreterimiz Sayın Yunus Emre Şeker'e ve ekibine, her zaman yenilikçi adımları destekledikleri için şahsım ve Kayseri Ticaret Borsamız adına en içten şükranlarımı sunuyorum. Bu ortaklık, kamu ve özel sektörün bir araya geldiğinde oluşturduklarının en güzel örneğidir. Kayseri, sadece pastırması ve sucuğuyla değil, bilimle üretilmiş, dünya standartlarında, güvenilir gıdalarıyla anılan bir şehir olma yolunda kararlıdır. Sektörümüzün tüm aktörlerini, akademisyenlerini ve geleceği şekillendirecek gençlerini, katılımın ücretsiz olduğu bu zirveye davet ediyoruz. 23-25 Ekim'de, Kayseri'yi sadece bir lezzet merkezi değil, bir bilim ve yenilikçi üssü yapma yolculuğunda buluşmak üzere" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ