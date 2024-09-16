Kayseri'de Fabrika Patlaması: İşçi Adil Tosun Dehşet Anlarını Anlattı

Kayseri'de çalıştığı fabrikada kazanın patlaması sonucu vücudunda ağır yanıklar oluşan işçi Adil Tosun, dehşet anlarını anlatarak; "Patlamadan sonra bir şey göremedim ve nefes de alamadım" dedi.

Edinilen bilgiye göre, İncesu OSB'de bulunan Abdullah Şener Süt Ürünleri firmasında geçtiğimiz Temmuz ayı içerisinde meydana gelen kazada Adil Tosun (36) asit kazanlarını temizlediği sırada bilinmeyen bir nedenden dolayı patlama oldu. Patlamanın etkisiyle Tosun'un vücudunda yanıklar oluşurken, ihbar üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz işçi ambulansla kaldırıldığı Kayseri Şehir Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

"Patlamadan sonra bir şey göremedim ve nefes de alamadım"

Güvenlik kameralarına da yansıyan iş kazasını anlatan Adil Tosun, "Herkes molaya çıkmıştı. Bizde her gün olduğu gibi makineleri temizlemeye başlamıştık. Zaten tek başımaydım. Genellikle o saatlerde molaya çıkamıyordum. Makine temizlemek için asidi döktüm. Herhangi bir bilgilendirme olmadığı için bu kadar etkili olduğunu bilmiyorduk. Daha sonrada patlama oldu. İlk başta gözüme geldi. Daha sonra vücudumun yanmasıyla beraber buhar çıktı ve nefesim kesildi. Ondan sonra bir şey göremedim ve nefes de alamadım. Ondan sonra koşmaya başladım. Daha sonra duşta baya kaldıktan sonra seslenince arkadaşlar geldi. Ambulansla önce İncesu Devlet Hastanesine ardından da Kayseri Şehir Hastanesine götürdüler. 2 hafta yoğun bakımda, 2 haftada serviste kaldım. Taburcu olduktan sonra doktor 10 gün rapor verdi. Şuan gözümde sıkıntı devam ediyor ama rapor vermiyorlar. Bu süreçte iş yeri çıkışımı vermiş. Bizde ihtar çekerek mahkemece sürecini başlattık. Vücudumdaki yanıklardan dolayı kıyafet giyemiyorum. Gözümden dolayı da gün ışığına çıkamıyorum. Herhangi bir ışığa maruz kalınca baş dönmesi oluyor. Gözlerimdeki yaralar halen iyileşmedi" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ