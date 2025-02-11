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Kayseri'de Eğitime Ara Verilmeyecek

Kayseri'de Eğitime Ara Verilmeyecek
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Kayseri Valiliği, kar yağışı nedeniyle eğitime ara verilmeyeceğini açıkladı. 12.02.2025 tarihinde okulların açık olacağı duyuruldu.

Kayseri Valiliği tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verilmeyeceği belirtildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklama şu şekilde:

"Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden almış olduğumuz verilerin değerlendirilmesi sonucunda ilimiz genelinde 12.02.2025 Çarşamba günü okulların tatil edilmesine gerek olmadığı, eğitim ve öğretime devam edileceğine karar verilmiştir. Ayrıca, Kayseri Valiliğimizin resmi web sitesi ve sosyal medya hesapları dışındaki paylaşımlara itibar edilmemesi önemli rica olunur. Kamuoyuna saygıyla duyurulur." - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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