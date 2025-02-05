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Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara Verildi

Kayseri'de Eğitime 1 Gün Ara Verildi
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Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle valilik tarafından eğitim kurumlarında 6 Şubat 2025 tarihinde bir gün dönem dışı bırakıldığı açıklandı. Hava koşullarına bağlı olarak buzlanma riski ve taşımalı eğitim göz önünde bulundurularak bu karar alındı.

Kayseri'de yoğun kar yağışı nedeniyle eğitime 1 gün ara verildi.

Kayseri Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Meteorolojik verilere göre ilimiz genelinde bugün başlayan kar yağışının aralıklı şekilde 6 Şubat 2025 Perşembe günü öğleden sonraya kadar etkisini devam ettireceği, gece geç saatlerde sıcaklığın -5 derecenin altına düşeceği ve bunun da buzlanmaya sebebiyet vereceği değerlendirilmektedir. Hava koşulları sebebiyle meydana gelebilecek muhtemel olumsuzlukları önlemek amacıyla; taşımalı eğitim, il merkezi ile ilçeler arasındaki kamu çalışanları ve öğrenci hareketliliği de dikkate alınarak il genelindeki, resmi özel kreşler, anaokulları, ilkokullar, ortaokullar, liseler, mesleki eğitim merkezleri, yaygın eğitim kurumları, olgunlaşma enstitüleri, özel öğretim kursları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezlerinde valiliğimiz kararıyla 06 Şubat 2025 Perşembe tarihinde 1 gün süreyle eğitime ara verilmiştir. Okullarda eğitime ara verilen günde; kreş, anaokulu ve ilkokula çocuğu devam eden kadın personel (sağlık, güvenlik ve 24 saat esasına göre hizmet veren birimlerde çalışan personelin durumu hizmetin gereği olarak ilgili birim amirleri tarafından değerlendirilecektir), malul, engelli, ağır kronik rahatsız ve hamile kamu çalışanları da idari izinli sayılacaktır" denildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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