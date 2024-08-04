Üye Girişi
Haberler

Kayseri'de düğünde köpek ilgi odağı oldu

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kayseri'de bir düğünde pekinez cinsi köpek, sahibinin yanından ayrılmayarak ilgi odağı oldu. Köpek, gelin ve damadın dans ettiği pistte oyun havasına eşlik etti.

Kayseri'de pekinez cinsi köpek; sahibinin düğününde ilgi odağı oldu. Bir ara gelin ile damada küsen 'Bulut' isimli köpek, sonrasında pistte oynamaya başladı.

10 günlükken yanına aldığı pekinez cinsi köpeği ile yıllardır birlikte yaşayan futbolcu Hasan Yazgan, en mutlu gününde can dostunu yanından ayırmadı. Güler Yazgan (Önen) ile hayatını birleştiren Hasan Yazgan, düğününde de köpeğini yanından ayırmadı. Damat; salona sağ kucağında 7 yaşındaki Bulut, sol elinde ise eşi Güler ile girdi. Davetlilerin ilgi odağı haline gelmesine rağmen, düğün esnasında Hasan'dan uzak kalan Bulut, bir ara küsüp kenara çekilse de ilerleyen dakikalarda yeniden morallendi. Keyfi yerine gelen Bulut, damat Hasan ile pistte oyun havasına dahi eşlik etti. Hasan Yazgan; 7 yaşındaki can dostu Bulut'a olan düşkünlüğünü; "Bulut, 10 günlük iken bana geldi. O günden bugüne hep birlikteydik. Düğünümde de benimle birlikte. Bundan sonra eşim, ben ve Bulut güzel bir aile olup hayatımızı sürdüreceğiz" dedi.

Artık Hasan ile Bulut'un hayatında olan gelin Güler de, Bulut ile çok iyi anlaşacaklarını söyledi. Güler; "Bulut'u çok seviyorum. Onunla iyi anlaşıyoruz. Dert ortağım oldu. Bundan sonra da güzel bir hayat sürdüreceğimizi düşünüyorum" dedi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Yerel Yaşam Güncel Haberler

İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

İsrail Gazze'de iki okulu hedef aldı: 25 Filistinli hayatını kaybetti

 İsrail basınından olay iddia: Gazze'deki çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı

İsrail basınından olay iddia: Gazze'deki çatışmalarda en az 10 bin asker öldü veya yaralandı

 CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

CHP'nin Kadın Kolları kongresinde gergin anlar! Sloganı duyan Özel erkekleri salondan dışarı attırdı

Bakmadan Geçme

Kayhan Özer kimdir? Kayhan Özer kaç yaşında, nereli, branşı ne? Ersu Şaşma kimdir? Ersu Şaşma kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Konya elektrik kesintisi listesi! (GÜNCEL) MEDAŞ Konya elektrik kesintisi ne zaman bitecek? Akşehir, Çumra, Kulu elektrik kesintisi 3-4 Ağustos 2024 Antalya elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Manavgat, Serik, Aksu elektrik kesintisi! Antalya'da elektrikler ne zaman gelecek? 3-4 Ağustos Gaziantep elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER İslahiye, Nurdağı, Araban elektrik kesintisi! Gaziantep'te planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Manisa elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Şehzadeler, Soma, Salihli elektrik kesintisi! Manisa'da planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Karşıyaka, Konak, Bayraklı elektrik kesintisi! İzmir planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos İstanbul elektrik kesintisi! ELEKTRİKLER NE ZAMAN GELECEK? Ümraniye, Bağcılar, Bahçelievler elektrik kesintisi! Sena Can kimdir? Sena Can kaç yaşında, nereli, branşı ne? 3-4 Ağustos Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Mamak, Etimesgut, Sincan elektrik kesintisi! Ankara planlı elektrik kesintileri! 3-4 Ağustos Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Sarıçam, Ceyhan, Kozan elektrik kesintisi! Adana'da planlı elektrik kesintileri! İnstagram ne zaman düzelir 3 Ağustos 2024? Bugün düzelir mi? İnstagram ne zaman düzelir SON DAKİKA! İnstagram açılıyor mu? Gabriel Sara uçak kodu ne? Gabriel Sara ne zaman, saat kaçta gelecek? İnstagram ne kadar kapalı kalacak? SON DAKİKA İG ne zaman açılacak, ne zaman düzelir?
Başak Koç'tan canlı yayında TRT spikeri Kerem Öncel'e olay sözler: Karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor

Başak Koç'tan canlı yayında TRT spikeri Kerem Öncel'e olay sözler: Karakter sandalye üzerine çıkarak yükselmiyor
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title