Kayseri'de depremin hasarı artıyor: Ağır hasarlı yapı sayısı 851'e çıktı

KAYSERİ - Kayseri'de art arda meydana gelen depremlerin bilançosu artıyor. Ekipler tarafından yapılan incelemede 660 olan ağır hasarlı yapı sayısı 851'e çıktı.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde başlayan deprem furyası, Kayseri'nin Hacılar ilçesine bağlı Karpuzsekisi ve İncesu ilçesine bağlı Saraycık mahallelerinde meydana gelen depremlerle devam ediyor. Ecemiş fay hattı üzerinde bulunan 2 bölgede depremler art arda meydana gelirken, bu depremler kent genelinde yoğun şekilde hissediliyor.

13 bin müracaatın yüzde 70'i değerlendirildi, 851 yapı ağır hasarlı değerlendirildi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda; 13 bin 104 toplam müracaat sayısının 9 bin 135'i değerlendirildi. Ekipler tarafından incelemelerde 9 bin 135 yapının 5 bin 275'i hasarsız, 2 bin 970'i az hasarlı, 39'u orta hasarlı, 851'i de ağır hasarlı olarak değerlendirildi.

Ağır hasarlı yapıların 656'sı konut

Öte yandan, depremler sonrası ağır hasarlı olarak değerlendirilen 851 yapı kullanım şekline göre, 656 konut, 146 ahır/depo, 25 cami minaresi, 12 okul, 6 kamu yapısı, 4 ticarethane ve 2 tane de cami var. Ayrıca, ekiplerin incelemelerinde Yeşilhisar Belediye Başkanlığı Binası, Şehit Osman Börklü Lojmanı, Yahyalı Jandarma Komutanlığı Garaj Binası, Pınarbaşı Gümüşgün Ortaokulu Deposu, Tomarza Toklar Sağlık Ocağı Lojmanı ağır hasarlı olarak değerlendirildi.