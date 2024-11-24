Kayseri'de Buzlanma ve Don Olayı Bekleniyor
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü, Kayseri'de buzlanma ve don olaylarının yaşanacağını bildirerek, hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceğini açıkladı.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; Kayseri'de buzlanma ve don olayının beklendiği bildirildi.
Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; "Yapılan son değerlendirmelere göre; bölgemizdeki kar yağışlarının Çarşamba (27.11.2024) günü sabah saatlerine kadar aralıklı olarak devam edeceği tahmin ediliyor. Mevsim normallerinin altında seyreden hava sıcaklıklarının daha da azalarak önümüzdeki 5 (beş) gün boyunca etkisini sürdüreceği bekleniyor. Belirtilen periyotta yaşanabilecek olumsuzluklara (kuvvetli buzlanma ve don olayı, ulaşımda aksamalar, tipi, kar savrulması, sis-pus hadisesi, başta yüksek kesimler olmak üzere çığ tehlikesi vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hazırlayacağı rapor ve uyarıların takip edilmesi önem arz etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ