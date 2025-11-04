Kayseri'de Boşandığı Eşini Bıçakla Yaralayan Sanığa 17 Yıl Hapis Cezası
Kayseri'de boşandığı eşini bıçakla yaralayan sanık, yeniden yargılandığı davada 17 yıl hapis cezası aldı. Duruşmada pişman olduğunu söyleyen sanığın tutukluluk hali devam edecek.
Kayseri'de boşandığı eşini bıçakla yaralayan sanık, yeniden yargılandığı davada 17 yıl hapis cezası aldı.
10 Ocak 2023 tarihinde meydana gelen olayda boşandığı eşi Ö.E.'yi bıçaklayan Ö.E., üst mahkemenin bozma kararının ardından Kayseri 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde yeniden hakim karşısına çıktı. Duruşmada Ö.E. hazır bulunurken, öldürme kastının olmadığını, pişman olduğunu dile getirdi.
Mahkeme heyeti sanık Ö.E.'ye 17 yıl hapis cezası vererek, tutukluluk halinin devamına hükmetti. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel