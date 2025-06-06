Kayseri'de Bir Sucuk Firması Taklit ve Tağşiş Listesinde

Kayseri'de Bir Sucuk Firması Taklit ve Tağşiş Listesinde
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Tarım ve Orman Bakanlığı'nın yayınladığı son Taklit ve Tağşiş Listesi'nde Kayserili DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi'nin sucuğunda çeşitli usulsüzlükler tespit edildi. Firma hakkında işlem başlatıldığı bildirildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yayınlanan son Taklit ve Tağşiş Listesi'nde Kayserili sucuk firması da yer aldı.

Bakanlığın resmi sitesinde yayınlanan listede yer alan DNC Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi - Arda Et Ürünleri Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi firma sucuğunda deri dokusu, gıda boyası kanatlı et tespiti ve sakatat (baş) eti tespit edildiği bildirildi.

Firma hakkında işlem başlatıldığı bildirildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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