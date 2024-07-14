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Kayseri'de binlerce öğrenci KPSS sınavına girdi

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Kayseri'de binlerce lisans mezunu ve son sınıf öğrencileri, kamuda iş bulmak amacıyla Kamu Personeli Seçme Sınavı'na (KPSS) girdi. Sınav saat 10.15'te başladı ve saat 12.25'te sona erecek.

Kayseri'de binlerce lisans mezunu ve son sınıf öğrencilerinin kamuda iş bulmak hedefiyle girdiği Kamu Personeli Seçme Sınavı ( Kpss ) başladı.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan KPSS, 10.15 itibariyle başladı. Sınava girecekleri okullara erkenden gelen adaylar, gerekli kontrollerin ardından salonlara alındı. Adayların aileleri ise okul dışında çocuklarını heyecanlı bir şekilde bekleyerek dua etti.

Saat 10.15'te başlayan sınav, saat 12.25'te sona erecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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