Kayseri'de bin polisle Narko- Asayiş uygulaması

14 bin 764 şahıs sorgulandı, aranan 51 şahıs yakalandı

KAYSERİ - Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce bin personelin katılımıyla yapılan Şehit İbrahim Birol-6 uygulamasında aranan 51 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre genel asayişin, kamu düzeninin, mevcut huzur ve güven ortamının devamının sağlanması amacıyla 148 ekip ve bin 14 personel ile il genelinde şok uygulamalar yapıldı. Toplam 53 noktada gerçekleştirilen Şehit İbrahim Birol-6 Narko-Asayiş eş zamanlı operasyonları ve şok uygulamaları neticesinde; 14 bin 764 şahıs ve 11 bin 883 oto sorgulandı, 281 Park/Bahçe, 81 umuma açık alan kontrol edildi. Çalışmalarda; toplam 32,61 gram uyuşturucu madde ele geçirilerek ilgili şahıslar hakkında gerekli adli işlemler başlatıldı. Ayrıca 51 aranan şahıs yakalandı, 18 yoklama kaçağı şahsa işlem yapıldı, 1 adet ruhsatsız tabanca, 1 adet havalı tabanca, 2 adet ruhsatsız tüfek, 3 adet kurusıkı tabanca ve 76 adet fişek ele geçirildi. Öte yandan 6 hacizli/yakalamalı oto, 1 adet çalıntı oto, 1 adet çalıntı motosiklet ele geçirilerek 16 araç trafikten men edildi.

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Halkımızın huzurunu bozmaya çalışanlar ile mücadelemiz aralıksız ve kararlı bir şekilde devam edecektir" denildi.