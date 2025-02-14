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Kayseri'de Berat Kandili Coşkusu

Kayseri'de Berat Kandili Coşkusu
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Kayseri'de vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla camilere akın ederek ibadet etti. Şehrin her noktasındaki camilerde dua eden Kayserililer, Kur'an-ı Kerim'in okunduğu gecenin huzurunu yaşadı.

Kayseri'de vatandaşlar Berat Kandili dolayısıyla camilere akın ederek ibadet etti.

Şaban ayının 14. gününü 15. gününe bağlayan gece idrak edilen Berat gecesinde Kayserililer camilere akın etti. Şehrin her noktasındaki camilere giden vatandaşlar, ibadet yaparak dua etti. Kur'an-ı Kerim'in okunduğu gecenin huzurunu yaşayan vatandaşlara bazı kişilerde ikramlarda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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