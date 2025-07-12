Kayseri'de Aşırı Sıcaklar Vatandaşları Zorluyor

Kayseri'de Aşırı Sıcaklar Vatandaşları Zorluyor
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Kayseri'de hava sıcaklıkları 44 dereceye kadar çıkarken, vatandaşlar serinlemenin çeşitli yollarını arıyor. Ağaç altlarında oturanlar, su dolu kovalarda ayaklarını serinletenler ve süs havuzlarına giren çocuklar dikkat çekiyor.

Hava sıcaklıklarının zaman zaman 44'ü gösterdiği Kayseri'de vatandaşlar serinlemenin yollarını aradı. Kimileri ağacın altında oturarak, kimileri ayaklarını soğuk su dolu kovanın içerisine sokarak serinlemeye çalıştı.

Kayseri'de aşırı sıcaklar hayatı olumsuz etkiliyor. Hava sıcaklıklarının 40'ı aştığı şehirde vatandaşlar da serinlemenin yollarını arıyor. Kimi vatandaşlar ağaç altında oturmayı tercih ederken, kimileri ise sokağa vantilatör koyarak aşırı sıcaktan korunmaya çalıştı. Bazı çocuklar da süs havuzlarına girerek serinlemeye çalışınca ortaya ilginç görüntüler oluştu. Cumhuriyet meydanında bulunan çeşme önünde ise, yüzünü yıkamak isteyen vatandaşlar tarafından kuyruk oluşturuldu.

Meteoroloji 7. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada; il genelinde hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyredeceği ve kronik hastalığı bulunanların öğle saatlerinde dışarıya çıkmamaları yönünde uyarıda bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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