Kayseri'de Argıncık Amatör Spor Tesisleri için İhale Duyurusu

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ndeki soyunma odaları ve idari bina için bakım onarım ihalesini duyurdu. İhale 12 Kasım'da yapılacak.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen ilanla Argıncık Amatör Spor Tesisleri'ndeki bakım onarım işinin ihaleye çıkacağı duyuruldu.

Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından verilen ilanda; "Argıncık Amatör Spor Tesisleri içerisinde bulunan soyunma odaları ve idari bina bakım onarım yapım işi 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu'nun 19. maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecek olup, teklifler sadece elektronik ortamda EKAP üzerinden alınacaktır" denildi.

İhale; 12 Kasım saat 10.30'da Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü İhale ve Satın alma Toplantı Salonu'nda yapılacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
