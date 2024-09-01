Kayseri'de Aniden Başlayan Sağanak Yağış Şehri Etkiledi
Akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, gök gürültüsüyle birlikte kısa sürede etkili oldu. Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nde aşırı yağışlar su birikintilerine neden olurken, yağmur suyu şelaleyi andıran görüntülere de sahne oldu.
Kayseri'de akşam saatlerinde başlayan sağanak yağış, şehrin bazı bölgelerinde etkili oldu.
Akşam saatlerinde aniden başlayan sağanak yağış, gök gürültüsüyle birlikte kısa sürede etkili oldu. Melikgazi ilçesi Tavlusun Mahallesi'nde aşırı yağışlar su birikintilerine neden olurken, yağmur suyu şelaleyi andıran görüntülere de sahne oldu. - KAYSERİ