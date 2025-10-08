Haberler

Kayseri'de Anaokulu Öğrencilerinden Filistin Farkındalık Etkinliği

Güncelleme:
Kayseri'deki Hasan Nuriye Ünlen İlkokulu anaokulu öğrencileri, Milli Eğitim Bakanlığı'nın Filistin Farkındalık Etkinliği kapsamında duygularını resmetti. Öğrenciler, etkinlikte ev, yatak, su ve ekmek gibi sembollerle duygularını ifade ettiler.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ildeki tüm okullara gönderilen genelge kapsamında Filistin Farkındalık Etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Hasan Nuriye Ünlen İlkokulu anasınıfı öğrencileri de duygularını resmetti. Ana Sınıfı Öğretmeni Hikmet Martin Ağaşe'nin organizasyonunda duygularını resme dönüştüren öğrencilerin bazıları ev, yatak, su ve ekmek çizdi.

Yapılan etkinlik velilerden de tam not aldı. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
