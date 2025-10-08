Kayseri'de Anaokulu Öğrencilerinden Filistin Farkındalık Etkinliği

Kayseri'de anaokulu öğrencileri Filistin Farkındalık Etkinliği kapsamında duygularını resmetti.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 81 ildeki tüm okullara gönderilen genelge kapsamında Filistin Farkındalık Etkinliği düzenlendi. Etkinlik kapsamında Hasan Nuriye Ünlen İlkokulu anasınıfı öğrencileri de duygularını resmetti. Ana Sınıfı Öğretmeni Hikmet Martin Ağaşe'nin organizasyonunda duygularını resme dönüştüren öğrencilerin bazıları ev, yatak, su ve ekmek çizdi.

Yapılan etkinlik velilerden de tam not aldı. - KAYSERİ