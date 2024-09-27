Kayseri'de Alışveriş Merkezinde Uygunsuz Hareketler Tepki Çekti
Kayseri'de Forum Kayseri alışveriş merkezinin otopark girişinde bir çift gündüz vakti uygunsuz hareketlerde bulunarak çevredeki vatandaşların tepkisini topladı. Görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Kayseri'de bir alışveriş merkezinin otopark girişinde 2 kişinin kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketler yapması çevredekilerin tepkisini topladı.
Kayseri'nin merkezinde bulunan Forum Kayseri'nin otopark girişine gelen bir çift, gündüz vakti kimseye aldırış etmeden uygunsuz hareketlerde bulundu. Gündüz vakti çekilen görüntüler vatandaşların tepkisini çekti. Bir süre uygunsuz hareketlerine devam eden çift, daha sonra ayrıldı. - KAYSERİ