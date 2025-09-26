Kayseri'de Aile Çalıştayı: 'Aile Kurumu Herkesin Temelidir'

Kayseri'de düzenlenen Aile Çalıştayı'nda konuşan Vali Gökmen Çiçek, "Dünyayı cinsiyetsizleştirme gibi akıl dışı ahlaksız bir konuma getirmek isteyenler aile kurumunun yıkılmasını istiyorlar" dedi.

Kayseri Valiliği ve Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğinde Aile Çalıştayı düzenlendi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından programda konuşan Vali Çiçek aile kurumunun birçok düşmanı olduğunu söyleyerek, "Herhalde aile kurumu kadar düşmanı çok olan başka bir kurum yoktur. Düşünsenize terör örgütleri aile kurumunun yıkılmasını istiyor. Organize suç örgütleri aile kurumunun yıkılmasını istiyor. Dünyayı cinsiyetsizleştirme gibi akıl dışı ahlaksız bir konuma getirmek isteyenler aile kurumunun yıkılmasını istiyor. Bu kuruma düşman o kadar çok grup var ki herhalde sosyal medya içerisinde bu kadar düşmanca saldırılan bir kurum çok azdır. Çünkü ailenin her şeyin temeli olduğunu defalarca söylüyoruz. Şehirle ilgili birçok olaylara müdahale ederken aslında tek bir kurumun güçlü kalmasıyla bütün her şeyi değiştirebiliriz. Aile birçok yerde eğitimde ve bu ilin gelişmesinde etki sağlar. Bunun bilincindeyiz. Aile yapısının farklı olduğu yerlerde çok farklı dramlarla karşılaşıyoruz. Elbette bu kadar düşmanı olan ama bu milletin varlık sebebi, geleceği olan bu kurumun dostları da var. İşte sizlersiniz. Aile ile ilgili yapılan her saldırıya öyle bir tepki vermeliyiz ki aile kurumunu küçültmeyi akıllarından bile geçirmesinler. Ben katılan herkese aileye verdikleri önemi gösterdikleri için teşekkür ediyorum ve çalıştayımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum" dedi.

Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Emine Uğurlu ise, "Bugün burada toplumumuzun temel direği olan aile yapısını farklı yönleri ile ele almak, sorunları tespit etmek ve çözüm hamleleri geliştirmek amacıyla bir araya geldik. Aile, bireyin ilk eğitimini aldığı sevgi ve güven değerleri ile ilk tanıştığı eğitim yuvasıdır. Bu yönüyle sadece bireyi değil toplumu da şekillendirmektedir. Görünüşte aile kurumu dijitalleşme, ekonomik zorluklar ve hızlı değişen yaşam tarzları gibi birçok dinamiklerle karşı karşıya kalmaktadır. Bu çalıştayda akademisyenlerden saha uzmanlarına kadar geniş bir katılımla bu dinamikleri değerlendirme imkanı bulacağız" ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü'nce istatistik sunumu yapıldı.

Programa Kayseri Valisi Gökmen Çiçek, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Vekili Emine Uğurlu, protokol üyeleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. - KAYSERİ