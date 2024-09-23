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Kayseri'de Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı

Kayseri'de Ahilik Haftası Kutlamaları Başladı
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Kayseri'de Ahilik Haftası, Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen bir törenle başladı. Törene katılanlar, Atatürk büstüne çelenk bıraktı ve saygı duruşunda bulundu. Ahilik Haftası boyunca çeşitli etkinlikler gerçekleştirileceği belirtildi.

Kayseri'de Ahilik Haftası kutlamaları Atatürk büstüne çelenk bırakılmasıyla başladı.

Cumhuriyet Meydanı'nda düzenlenen programa; Kayseri İl Milli Eğitim Müdürü Coşkun Esen, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KESOB) Başkanı Şeyhi Odakır, Kayseri Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Alan ve oda başkanları katıldı. KESOB Başkanı Şeyhi Odakır tarafından Atatürk büstüne çelenk bırakıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından buradaki program sonra erdi.

Kayseri'de Ahilik Haftası çeşitli etkinliklerle kutlanacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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