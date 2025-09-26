Haberler

Kayseri'de Afet ve Acil Durumlar İçin Değerlendirme Toplantısı Yapıldı

Kayseri'de Afet ve Acil Durumlar İçin Değerlendirme Toplantısı Yapıldı
Kayseri'de, afet ve acil durumlara ilişkin genel durum değerlendirmesi ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AFAD İl Müdürü Rifat Genç'in ev sahipliğinde çeşitli devlet yetkilileri katıldı ve mevcut hazırlıklar ile gelecekteki planlamalar masaya yatırıldı.

Kayseri'de afet ve acil durumlara ilişkin genel durum değerlendirmesi ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıya AK Parti Kayseri Teşkilatı'da katıldı.

Afad İl Müdürü Rifat Genç'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya, TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, AK Parti Kayseri Milletvekili Ayşe Böhürler, AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve Kayseri Garnizon Komutanı Hava Tuğgeneral Volkan Ersun Acar katıldı. Toplantıda afet ve acil durumlara yönelik yürütülen çalışmalar, mevcut hazırlıklar ve geleceğe dönük planlamalar masaya yatırıldı.

Programın ardından değerlendirmelerde bulunan AK Parti Kayseri İl Başkanı Hüseyin Okandan, şunları söyledi:

"Milletimizin güvenliği ve huzuru için gece gündüz demeden fedakarca görev yapan AFAD teşkilatımıza teşekkür ediyorum. Devletimizin tüm kurumlarıyla koordineli bir şekilde, her türlü afete karşı hazırlıklı olma gayreti içindeyiz. Kayserimizde vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğini en üst seviyede koruyacak çalışmaların titizlikle yürütüldüğünü görmek bizleri memnun etti. Bizler de her zaman bu çalışmaların destekçisi olmaya devam edeceğiz."

Okandan, güçlü devlet-millet dayanışmasıyla her türlü zorluğun üstesinden gelineceğini vurgulayarak, AFAD ekiplerine başarılar diledi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
