Kayseri'de Afet Durumları İçin Haberleşme Tatbikatı Düzenlendi

Kayseri'de afet durumlarında arama kurtarma ekiplerinin koordinasyonunun sağlanması için 'haberleşme tatbikatı' düzenlendi.

Kayseri Valisi Gökmen Çiçek öncülüğünde afet durumlarında tüm arama kurtarma ekiplerinin saha koordinasyonunu en üst seviyeye çıkarmak için telsiz haberleşmesi eğitimlerini tamamlayan, AFAD tarafından arama kurtarma eğitimi verilen, akreditasyon sürecindeki kurum, kuruluş ve gönüllü STK'lardan oluşan 18 arama kurtarma ekibi ile AFAD Arama Kurtarma Birlik Müdürlüğüne bağlı 4 arama kurtarma ekibinin katılımıyla toplam 500 personel ve AFAD gönüllüsünün yer aldığı haberleşme tatbikatı düzenlendi. Tatbikatta şehrin muhtelif 30 farklı noktasından telsiz bağlantısı kuruldu. İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü koordinasyonunda yapılan tatbikatta, Vali Gökmen Çiçek tarafından telsiz anonsuyla tüm ekiplere görev yerlerine gitmeleri talimatı verildi ve durum raporu istendi.

Vali Çiçek, "Tatbikatın amacı, olağanüstü durumlarda tüm ekiplerle sağlıklı haberleşmeyi doğru davranışa dönüştürmektir. Öncesinde ilimizde iki afet rölesi aktif hale getirilmiş, ayrıca istenilen alanda istenilen zamanda kullanılmak üzere çanta tipi bir adet seyyar telsiz rölesi hazırlanmış ve bu tatbikatta kullanılmıştır" dedi. - KAYSERİ