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Kayseri'de 34 Yıl Hapis Cezası Olan İki Kişi Yakalandı

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Kayseri'de toplamda 34 yıl 9 ay hapis cezası bulunan iki kişi, asayiş ekiplerinin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şüpheliler, nitelikli cinsel saldırı, evden hırsızlık ve hükümlünün kaçması suçlarından aranmaktaydı.

Kayseri'de toplamda 34 yıl 9 ay hapis cezası olan 2 kişi yakalandı

KAYSERİ - Kayseri'de 'nitelikli cinsel saldırı', 'evden hırsızlık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından toplamda 34 yıl 9 ay 7 gün hapis cezası olan 2 kişi yakalandı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. 'nitelikli cinsel saldırı' suçundan 15 yıl 6 kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.D. ve 'evden hırsızlık' ve 'hükümlünün kaçması' suçlarından 19 yıl 3 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan S.C.K.'nın adresini tespit eden ekipler, operasyon düzenlendi. Şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şahıslar; cezaevine teslim edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ALİ GÖÇ - Yerel

Operasyon Hırsızlık Güvenlik Politika 3-sayfa Kayseri Asayiş Hukuk Yerel Suç

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