Kayseri'de 315 Bin Öğrenci İlk Ara Tatile Girdi

Kayseri'de bin 123 okulda öğrenim gören 315 bin 44 öğrenci ilk ara tatile girdi.

2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk ara tatili bugün itibariyle başladı. Kayseri'de de bin 123 okulda eğitimlerine devam eden 315 bin 44 öğrenci ara tatile girdi. Okullar 17 Kasım'da yeniden açılacak ve öğrenciler 20 Ocak'ta sömestri tatiline girecek. - KAYSERİ