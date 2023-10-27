Kayseri'de 270 öğrenciden '100. Yıl Koreografisi'
- Güncelleme:
Yerel Haberler
Kayseri'de Cumhuriyet'in 100'üncü Yıl Etkinlikleri çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından 270 öğrenciye eğitim verildikten sonra koreografi yapıldı.
Kayseri'de Cumhuriyet'in 100'üncü Yıl Etkinlikleri çerçevesinde jandarma ekipleri tarafından 270 öğrenciye eğitim verildikten sonra koreografi yapıldı.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü JAK Tim Komutanlığı ve Melikgazi İlçe Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Melikgazi ilçesinde bulunan Şehit Necmettin Bayraktar İlk ve Ortaokulu'nda toplamda 270 öğrenciye trafik dedektifleri çerçevesinde eğitim verildi.
Verilen eğitimin ardından Cumhuriyetin 100. Yılı Etkinlikleri çerçevesinde görsel koreografi yapıldı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel