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Kayseri'de 260 Öğrenciye Uygulamalı Trafik Güvenliği Eğitimi

Kayseri'de 260 Öğrenciye Uygulamalı Trafik Güvenliği Eğitimi
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Kayseri'de jandarma ekipleri, Trafik Dedektifleri Projesi kapsamında 260 öğrenciye uygulamalı trafik güvenliği eğitimi vererek, trafik bilincini artırmayı hedefliyor.

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde 260 öğrenciye Uygulamalı Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.

Kayseri İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürlüğü tarafından Trafik Dedektifleri Projesi çerçevesinde Kocasinan ilçesine bağlı Kayseri Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde okuyan 260 öğrenciye Uygulamalı Trafik Güvenliği Eğitimi verildi.

Düzenlenen faaliyette öğrencilere trafik bilincini oluşturmak amacıyla karşıdan karşıya geçme kuralları, ışık kuralları, emniyet kemerinin önemi, karayolu üzerinde yayaların doğru hareket tarzı, yaya ve okul geçidi kullanımının önemi ve diğer genel trafik kuralları ile ilgili konularda eğitim verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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