Kayseri'de 1.5 Ton Mühürsüz Et İmha Edildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda Denetim Ekipleri tarafından Kayseri Melikgazi'de yapılan denetimlerde, bir ahırda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı'na bağlı Gıda Denetim Ekipleri tarafından Kayseri Melikgazi'de bir ahırda denetim yapıldı. Yapılan denetimlerde ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edildi. Bakanlıktan konu üzerine yapılan açıklamada tespit edilen etlerin imha edildiği belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Kayseri Melikgazi'de Gıda Denetim Ekiplerimizin yaptığı denetimler neticesinde, bir ahırın içinde bulunan soğuk hava deposunda yaklaşık 1,5 ton mühürsüz ve uygunsuz et tespit edilerek imha edilmiştir. Halk sağlığını tehdit eden bu durumla ilgili işletmeye idari para cezası uygulanmış, ayrıca adli işlem başlatılarak savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştur. Vatandaşlarımızın sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini teminat altına almak adına denetimlerimiz, sıfır tolerans ilkesiyle aralıksız devam etmektedir." - ANKARA