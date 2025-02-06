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Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Kış Şartlarında Hizmet Vermeye Devam Ediyor

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Kış Şartlarında Hizmet Vermeye Devam Ediyor
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Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeli, zorlu kış koşullarında kırsal mahallelere suni tohumlama ve süt toplama gibi hayvancılık hizmetleri sunmaya devam ediyor.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliği personeli, zorlu kış şartlarına rağmen kırsal mahallelere hizmet götürmeye devam etti.

Kayseri Damızlık Sığır Yetiştiricileri Birliğinin suni tohumlama, süt toplama gibi hizmetlerle ile ilgili olarak görev yapan veteriner hekimler ve hayvan sağlığı uzmanları, zorlu kış şartları altında kar kalınlığının 30 santimetreyi bulduğu kar ve tipi altında kırsal mahallelere de haftanın her saatinde hizmet götürüyorlar. Çalışmalar hakkında bilgi veren Kayseri Damızlık Sığır yetiştiricileri Birliği Başkanı Günay Çakı; Kayserinin 16 ilçesinde birlik bünyesinde yaklaşık 400 köy ve mezralardaki 2 bin işletmede 65 bin büyükbaş hayvan varlığı için 60 teknik ve idari personel, 32 hizmet aracı ile çetin kış şartları altında seferber olduklarını söyledi.

Çakı; ekiplerin Kayseri genelinde süt toplama, hayvan besleme, buzağı bakım, suni tohumlama, küpeleme, tırnak bakımı gibi bütün hizmetleri; 2 veteriner 8 hayvan sağlık teknikeri 5 adet ziraat mühendisi tarafından 7 gün 24 saat boyunca yapmaya devam ettiklerini belirtti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel
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