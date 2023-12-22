Üye Girişi
Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Kültepe Müzesi'nin İnşası Hakkında Bilgi Aldı

Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kültepe Müzesi'nin inşasına ilişkin son durum hakkında bilgi aldı. Müzenin zemin inşa çalışmalarının aralık ayı sonunda tamamlanması planlanıyor.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, dünyanın sayılı ve Türkiye'nin ise en büyük kayadan oyma yer altı müzesi olacak Kültepe Müzesi'nin inşasına ilişkin son durum hakkında görüntülü konferans yoluyla bilgi aldı.

Kayseri'yi 'açık hava müzesi' olarak niteleyen ve tarih ile kültür değerlerini öne çıkararak bunları dünyaya tanıtmak için gayret gösteren Başkan Büyükkılıç'ın yönetimindeki Kayseri Büyükşehir Belediyesi, UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'nde yer alan Kültepe Kaniş-Karum'daki faaliyetlerine ara vermeden devam ediyor. Bu kapsamda dünyanın sayılı, Türkiye'nin ise en büyük kayadan oyma müzesi olacak Kültepe Müzesi'ndeki inşa çalışmalarını titizlikle takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, müzenin zemin inşa çalışmalarındaki son durumu görüntülü konferans yoluyla öğrendi.

AY SONUNA ZEMİN ÇALIŞMALARI TAMAMLANACAK

Başkan Büyükkılıç, yüklenici firma yetkilisi tarafından verilen bilgilerde, soğuk ve zorlu coğrafi şartlara rağmen süren kayadan oyma müzenin zemin çalışmalarında 2 bin metrekarelik büyük bir kısmının bittiği ifade edilirken, müzedeki donatıların da siparişlerinin verildiği bildirildi. Yüklenici firma yetkilisinin verdiği bilgilerde, müzenin zemin çalışmasının aralık ayı sonu itibariyle tamamlanacağı aktarıldı.

Başkan Büyükkılıç ise gerçekleştirilen çalışmalar nedeniyle teşekkür ederek, yetkili ve çalışanlara kolaylıklar diledi, hayırlı işler temennisinde bulundu.

BÜYÜKKILIÇ İLE BÜYÜKŞEHİR, KÜLTEPE İÇİN SEFERBER

Kültepe kazılarının 75'inci yılına ulaştığı ve kadim Kayseri'nin tarihinin yaklaşık 7 bin yıl ötesine dayandığını kanıtlayan Kültepe Kaniş-Karum bölgesinde kazı çalışmalarına destek olan Başkan Büyükkılıç yönetimindeki Büyükşehir Belediyesi, Kültepe Ziyaretçi Merkezi ve 14 evden oluşan Asurlu Tüccarlar Sokağı projelerini hayata geçirmenin yanı sıra, 3 bin 500 metrekare büyüklüğü ile Türkiye'nin en büyüğü olacak kayadan oyma Kültepe Müzesi'ni de inşa ederek, vatandaşların hizmetine sunacak. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Memduh Büyükkılıç Kayseri Yerel Haberler Yerel Kültür Sanat Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

25 Aralık okullar tatil mi? 25 Aralık resmi tatil var mı, okullar tatil olacak mı? Arda Kardeşler kimdir? Arda Kardeşler hangi takımlı? Arda Kardeşler kaç yaşında, nereli? CANLI-GÜNCEL ALTIN FİYATLARI | Bugün Çeyrek altın ne kadar 2023? Gram ve Cumhuriyet Altını ne kadar oldu? Can Atalay tahliye oldu mu? Can Atalay tahliye edildi mi, çıkarıldı mı? Gelinim Mutfakta kim kazandı, birinci kim oldu? 22 ARALIK GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU! Gelinim Mutfakta bilezikleri kim aldı? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi kim? Fenerbahçe - Galatasaray derbisinin hakemi belli oldu mu? Kızıl Goncalar dizisine RTÜK neden inceleme başlattı? RTÜK Kızıl Goncalar dizisi kararı nedir? Damla Ersubaşı eşi kim? Mustafa Can Keser kaç yaşında, nereli? Damla Ersubaşı boşandı mı? Cevat Öncü kimdir? CHP Samsun Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Cevat Öncü hayatı ve biyografisi! Asgari ücret belli oldu mu 2024? Asgari ücret açıklandı mı, ne kadar olacak? Yeni yılda asgari ücret kaç TL olacak? Damla Ersubaşı kimdir? Sihirli Annem'in Tuğçe karakteri Damla Ersubaşı kaç yaşında, nereli? Behzat Ç. Çekiç ve Gül 2. sezon 4. bölüm ne zaman? Behzat Ç. yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 22 Aralık BİM Aktüel Ürünler Kataloğu! Bugün BİM'de hangi ürünler var? Bu hafta BİM'e hangi ürünler geldi? Çankırı'da deprem mi oldu, kaç şiddetinde? 22 Aralık Çankırı'da nerede deprem oldu? Canlı Dolar Kuru | 22 Aralık Dolar ne kadar oldu, kaç TL?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title