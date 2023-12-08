Üye Girişi
Haberler

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Pazar Yerini Ziyaret Etti

Son Güncelleme:
Abone Ol

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'ndeki pazar yerini ziyaret ederek, alışveriş yapan vatandaşlarla ve pazarcı esnafı ile sohbet etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Melikgazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde pazar yerini ziyaret etti. Yerel yönetim hizmetlerini etkin ve kaliteli bir şekilde Kayserililere ulaştırmayı sürdüren Başkan Büyükkılıç, Melikgazi Belediyesi Semt Pazar Yeri'nde pazarcı esnafı ve alışveriş yapan vatandaşlarla buluştu. Esnaf ve vatandaşlarla sohbet eden ve talep ile önerileri yerinde dinleyen Büyükkılıç, pazara aileleri ile birlikte gelen çocuklarla yakından ilgilenmeyi de ihmal etmedi. Pazarcı esnafı ve vatandaşlar da Kayseri'ye hizmetlerinden dolayı Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti. Pazar yerindeki ürünleri de inceleyen Büyükkılıç'a pazar yeri gezisinde Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Ali Hasdal, Zabıta Daire Başkanı Mustafa Kayacık ile Meyveciler-Sebzeciler ve Pazarcılar Odası Başkanı Osman Akbıyık da eşlik etti. Öte yandan Başkan Büyükkılıç, Yeni Sanayi içerisinde bulunan Ahi Evran Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından vatandaşlarla sohbet etti.

Vatandaşlara tatlı ikramında da bulunan Büyükkılıç, burada yaptığı açıklamada; "Cenab-ı Allah'a şükürler olsun, bir Cuma namazını daha Mevla'm lütfetti. Sanayide Ahi Evran Camii'mizde eda ettik. Mevla'm daha nice Cuma namazlarını birlik, beraberlik anlayışı içerisinde nasip etsin diye temennide bulunuyoruz" dedi. Kayseri Oto Sanatkarlar Odası Yönetim Kurulu Başkanı Şeyhi Odakır da "Büyükşehir Belediye Başkanımız Yeni Sanayi Sitemizi ziyaret etti, yapılan işleri yerinde inceledik, gördük. Her zaman Büyükşehir Belediye Başkanımız esnaf, sanatkarımızın yanında. Kendisine teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun. Her zaman bizlerin yanında, esnafın yanında. Esnaf, sanatkarımız adına teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kayserililere layık olmak için çalıştıklarını söyleyen Başkan Büyükkılıç da "Bize Mevla'm bu imkanları vermiş, Kayseri'mizin güzel insanları bizleri seçip, hizmet etmeyi vesile kılmış, onlara layık olmaya çalışıyoruz" ifadelerinde bulundu. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

Memduh Büyükkılıç Hürriyet Kayseri Yerel yönetim Yerel Politika Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

9 Aralık 2023 Günlük Burç Yorumları: 9 Aralık Cumartesi burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? BluTV satıldı mı? BluTV kime, hangi şirkete satıldı? BluTV el mi değiştirdi, neden? Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? 2024 ZTK ne zaman başlayacak? Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 8 Aralık Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? ZİRAAT TÜRKİYE KUPASI EŞLEŞMELERİ | Ziraat Türkiye Kupası 5.tur kura sonuçları! Ziraat Türkiye Kupası Galatasaray'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Galatasaray hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? ZTK'da Fenerbahçe hangi takımla eşleşti? Ziraat Türkiye Kupası Beşiktaş'ın rakibi kim oldu? ZTK'da Beşiktaş hangi takımla eşleşti? Galatasaray - Adana Demirspor maçı ne zaman, saat kaçta? Galatasaray maçı hangi kanalda? Mudanya Belediyesi hangi parti? Mudanya Belediye başkanı hangi partiden seçildi? Bursa Mudanya ilçesi seçim sonuçları 2019! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 8 Aralık Gelinim Mutfakta bilezikleri kim kazandı? Türkiye Kupası kura çekimi hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası 5. eleme turu kura çekimi saat kaçta? Hafta sonu noter açık mı? Hafta sonu nöbetçi noter var mı, saat kaçta açılıyor, kapanıyor? Aile Destek Programı ödemeleri ne zaman yatacak? Aile Destek Programı parası yattı mı? Ramsay Hunt sendromu nedir? Ramsay Hunt sendromu ölümcül mü?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title