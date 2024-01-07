Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Erciyes Kayak Merkezi Esnaflarıyla Buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi esnaflarıyla buluştu.

Bulduğu her fırsatta esnaf ziyaretleri yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Memduh Büyükkılıç, Erciyes Kayak Merkezi bölgesinde bulunan esnafları ziyaret ederek, hayırlı işler temennisinde de bulundu. Tek tek esnaf dükkanlarını ziyaret eden Büyükkılıç, esnaflar ve vatandaşlarla sohbet ederek, talep ve önerilerini yerinde dinledi. Ayrıca alışveriş yapan vatandaşların da sıcak ve samimi ilgisiyle karşılaşan Başkan Büyükkılıç, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi.

Büyükkılıç'a esnaf ve vatandaşlar da ilgi, alakası ve hizmetlerinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ