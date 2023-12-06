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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'yı ağırladı

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Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'yı makamında ağırlayarak, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda sergilenen 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında bilgiler verdi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Burhan Bölükbaşı'yı makamında ağırlayarak, Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda sergilenen 7,5 milyon yıllık fosiller hakkında Bölükbaşı'ya bilgiler verdi.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Burhan Bölükbaşı, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkan Büyükkılıç, Başsavcı Bölükbaşı'ya, Büyükşehir Belediyesi Başkanlık girişinde, dünya jeoloji tarihine ışık tutan 7,5 milyon yıllık fosillerin ayaklandırma çalışmalarının yer aldığı sergiyi gezdirdi. Bölükbaşı, 7,5 milyon yıllık fosillerin sergisini ilgiyle inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgiler aldı.

Daha sonra makamda gerçekleşen görüşmede Başkan Büyükkılıç, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, nazik ziyaretleri için Başsavcı Bölükbaşı'ya teşekkür etti. Büyükkılıç, "Belediyemizde misafir ettiğimiz Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Sayın Burhan Bölükbaşı ile birlikte Büyükşehir Belediyesi Fuaye Alanı'nda sergilenen 7,5 milyon yıllık fosilleri inceledik. Nazik ziyaretleri için Sayın Başsavcımıza teşekkür ederim" dedi.

Kayseri Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Burhan Bölükbaşı da Başkan Büyükkılıç'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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