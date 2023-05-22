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Kayseri ASKF'de Olağan Genel Kurul heyecanı

Kayseri ASKF'de Olağan Genel Kurul heyecanı

Yerel Haberler

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacağı duyuruldu.

Kayseri Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF) tarafından 4 Haziran 2023 tarihinde Olağan Genel Kurul Toplantısı yapılacağı duyuruldu.

Kayseri ASKF Olağan Genel Kurulu 4 Haziran Pazar günü saat 10.00'da Sümer Amatör Evi'nde yapılacak. Genel kurul çoğunluk sağlanamadığı takdirde, 11 Haziran Pazar günü aynı yer ve saatte yapılacak.

Olağan Genel Kurul gündemi ise şu şekilde; açılış ve yoklama, saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunması, divan heyetinin teşekkülü, Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporlarının okunması ve oylanması, tüzük değişikliğin yapılması, dilek ve temenniler, kapanış. - KAYSERİ

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yerel

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