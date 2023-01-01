Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi 1 milyon 650 bin çağrı karşıladı

Kayseri'de 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, vatandaşların yeni yıla rahat bir şekilde girmesi için mesailerinin başında yoğun çaba sarf ediyor.

Kayseri'de 112 Acil Çağrı Merkezi çalışanları, vatandaşların yeni yıla rahat bir şekilde girmesi için mesailerinin başında yoğun çaba sarf ediyor. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, 2022 yılında merkeze 1 milyon 650 bin çağrı geldiğini söyledi.

Kayseri'de vatandaşlar yeni yıla girmenin heyecanını yaşarken, bazı meslek grupları da yeni yıla çalışarak giriyor. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi'nde de vatandaşların yılbaşına rahat girmeleri için sağlık, emniyet, jandarma, itfaiye, orman ve AFAD çağrı karşılayıcı personeller yeni yıla mesailerinin başında giriyor. Kayseri 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürü Mustafa Ak, yaptığı açıklamada; "2023 yılının halkımız açısından güven ve huzurlu geçmesi içim Acil Çağrı Merkezi çalışanları olarak görevimizin başındayız. 2022 yılında acil çağrı merkezimize toplamda 1 milyon 650 bin çağrı gelmiştir. Bu çağrıların yaklaşık yüzde 50'si gereksiz çağrılardır. Gereksiz çağrı dediğimizde genellikle bilgi danışma amaçlı çağrılardır. Bu oran Türkiye genelinde yüzde 67 civarındadır" dedi.

"Kolay ulaşılabilecek bilgiler için Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul edilmemeli"

Vatandaşlardan da kolay ulaşabilecekleri bilgiler için acil çağrı merkezinin meşgul edilmemesini isteyen Ak; "Bizler halkımızın hizmetinde ve emrindeyiz, görevimizin başındayız. Yalnız onlardan ricamız; kendi küçük çapta araştırma ile ulaşabilecekleri bilgiler için Acil Çağrı Merkezi'ni gereksiz yere meşgul etmemelerini özellikle rica ediyoruz. 2023 yılının huzurlu ve mutlu geçmesini temenni ediyoruz" ifadelerini kullandı. - KAYSERİ